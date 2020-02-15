Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант вошел в число претендентов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщает официальный сайт Зала. Помимо него, на включение претендует еще один пятикратный победитель НБА Тим Данкан, чемпион НБА Кевин Гарнетт, баскетболистка Тамика Кэтчингс, тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович.

Новые члены Зала славы будут определены 4 апреля.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. Вместе с 41-летним баскетболистом на борту была его дочь Джанна.