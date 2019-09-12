Коби Брайант показал свой танец на школьном шоу

Экс-баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант рассказал о своих детских увлечениях.

— Когда мне было 12 лет, я вынужден был пропускать баскетбольные тренировки в течение 2-х лет, — сообщается в Instagram Брайанта. — Таким образом, я смог станцевать на школьном шоу. Когда я был молодым, я был всесторонне развитым и не отвлекался только на баскетбол.

41-летний баскетболист играл за «Лейкерс» с 1996 по 2016 годы и стал 5-кратным чемпионом НБА.