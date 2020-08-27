Клубы НБА, кроме «Лейкерс» и «Клипперс», проголосовали за продолжение сезона

Клубы НБА, за исключением «Лейкерс» и «Клипперс», проголосовали за то, чтобы продолжить сезон. Представители команд из Лос-Анджелеса выступили за досрочное завершение сезона.

Sources: The Lakers and Clippers have voted to boycott the NBA season. Most other teams voted to continue. LeBron James has exited the meeting. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, выступающий за бойкот остатка сезона, покинул собрание. Его примеру последовали представители обоих клубов. Об этом в своем Twitter написал журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Ранее все матчи игрового дня в НБА были отменены из-за бойкота команд. Они выразили протест в связи с инцидентом в США. 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским.

На записи с места инцидента видно, что Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка). На записи слышны семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.