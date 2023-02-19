«Кливленд» выведет из обращения номер Кевина Лава

«Кливленд» выведет из обращения номер тяжелого форварда Кевина Лава, сообщает Bleacher Report.

Игрок перешел в «Кавальерс» в 2014 году. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство в 2016 году. 34-летний американец выступал за «Кливленд» под номером 0.

Ранее стало известно, что клуб выкупит его контракт. Сообщалось, что Лав может продолжить карьеру в «Майами» или «Филадельфии».

В нынешнем сезоне форварда набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.