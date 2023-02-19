Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:44

«Кливленд» выведет из обращения номер Кевина Лава

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Кливленд» выведет из обращения номер тяжелого форварда Кевина Лава, сообщает Bleacher Report.

Игрок перешел в «Кавальерс» в 2014 году. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство в 2016 году. 34-летний американец выступал за «Кливленд» под номером 0.

Ранее стало известно, что клуб выкупит его контракт. Сообщалось, что Лав может продолжить карьеру в «Майами» или «Филадельфии».

В нынешнем сезоне форварда набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

БК Кливленд Кавальерс
Кевин Лав
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кливленд» выкупил контракт форварда Кевина Лава
Новости
RSS RSS
Все новости