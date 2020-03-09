«Кливленд» в овертайме победил «Сан-Антонио, «Нью-Йорк» обыграл «Детройт»

«Кливленд» (19-45) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» (26-36) — 132:129. Центровой хозяев Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

В параллельной встрече «Нью-Йорк» (20-44) дома победил «Детройт» (20-45) — 96:84. Гости потерпели четвертое поражение подряд.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Майами» — 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28)

В: Напьер (27)

М: Адебайо (27+14 подборов)

9 марта.

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

Н: Рэндл (22+12 подборов)

Д: Вуд (22)

9 марта.

«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 132:129 ОТ (35:18, 25:32, 27:41, 31:27, 14:11)

К: Драммонд (28+17 подборов), Секстон (26)

С: Дерозан (25)

9 марта.