«Кливленд» проиграл «Орландо», «Бруклин» одолел «Шарлотт»

«Кливленд» дома проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (87:93). «Мэджик» одержал четвертую победу кряду.

В других встречах «Шарлотт» уступил «Бруклину» (104:111), «Детройт» одолел на своем паркете «Индиану» (108:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Индиана» — 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

Д: Драммонд (25 + 22 подбора), Гриффин (25), Кеннард (15).

И: Уоррен (26), Брогдон (21), Сабонис (18 + 13 подборов).

«Кливленд» — «Орландо» — 87:93 (25:24, 22:28, 23:16, 17:25)

К: Секстон (19), Осман (14), Портер (12).

О: Росс (21), Фурнье (18), Гордон (14).

«Шарлотт» — «Бруклин» — 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)

Ш: Грэм (29), Розир (24), Зеллар (17).

Б: Харрис (22), Джордан (16 + 13 подборов), Принс (16).

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