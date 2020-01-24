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«Кливленд» потерпел шестое поражение кряду

05:28

«Кливленд» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА (112:124). «Кавальерс» потерпели шестое поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардз» Брэдли Бил, набравший 36 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Вашингтон» — 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)

К: Секстон (29), Нэнс (22 + 12 подборов), Лав (21).

В: Бил (36), Бертанс (17), Смит (17).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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