«Кливленд» потерпел шестое поражение кряду
05:28
«Кливленд» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА (112:124). «Кавальерс» потерпели шестое поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардз» Брэдли Бил, набравший 36 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Вашингтон» — 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)
К: Секстон (29), Нэнс (22 + 12 подборов), Лав (21).
В: Бил (36), Бертанс (17), Смит (17).
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