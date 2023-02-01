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Сегодня, 05:25

«Кливленд» дома проиграл «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джимми Батлер, набравший 23 очка в составе победителей.

«Кавальерс» идут на 5-м месте в Восточной конференции с результатом 31-22. «Хит» располагаются на 6-й строчке — 29-23.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - «Майами» — 97:100 (26:24, 26:31, 27:24, 18:21)

К: Э. Мобли (19), Гарлэнд (16), Митчелл (16), Аллен (14 + 11 подборов), Леверт (14).

М: Батлер (23), Хирро (18), Адебайо (18 + 11 подборов), Калеб Мартин (18 + 10 подборов).

БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
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