«Лейкерс» в овертайме переиграли «Нью-Йорк». Леброн оформил трипл-дабл

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:123 ОТ. «Никс» потерпели второе поражение подряд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 28 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» с результатом 24-28 идут на 13-м месте в Западной конференции. «Нью-Йорк» занимает 7-ю строчку в Восточной конференции — 27-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)

Н: Брансон (37), Рэндл (23 + 12 подборов), Куикли (19), Хартенштайн (16 + 13 подборов).

Л: Джеймс (28 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (27), Хатимура (19), Уэстбрук (17).