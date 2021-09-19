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«Клипперс» продали название арены за 500 миллионов долларов

17:15
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«Клипперс» приняли решение по продаже прав на название арены на ближайшие 23 года, сообщает Yahoo Sports.

Новое название будет связано с фирмой InTuit, которая занимается разработкой программного обеспечения. Сумма сделки — 500 миллионов евро за весь строк договора. Эта сделка станет самой крупной подобного рода в истории НБА.

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Иван Шитик все материалы автора

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