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«Хьюстон» продлил контракт с Данте Экзамом

06:45
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«Хьюстон» объявил о продлении контракта с защитником Данте Экзамом.

Срок нового соглашения с 26-летним австралийцем не сообщается.

Экзам перешел в «Хьюстон» в результате обмена Джеймса Хардена в «Бруклин» в январе 2021 года. Австралиец не провел ни одного матча за «Рокетс» из-за травмы икроножной мышцы.

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Иван Торопцев все материалы автора

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