«Хьюстон» продлил контракт с Данте Экзамом
«Хьюстон» объявил о продлении контракта с защитником Данте Экзамом.
Срок нового соглашения с 26-летним австралийцем не сообщается.
OFFICIAL: The Rockets today announced they have re-signed guard Dant? Exum. pic.twitter.com/Dc6NICoEGG— Houston Rockets (@HoustonRockets) September 18, 2021
Экзам перешел в «Хьюстон» в результате обмена Джеймса Хардена в «Бруклин» в январе 2021 года. Австралиец не провел ни одного матча за «Рокетс» из-за травмы икроножной мышцы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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