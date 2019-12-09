«Клипперс» победили «Вашингтон», Леонард оформил дабл-дабл

«Вашингтон» (7-15) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Клипперс» (17-7) — 119:135. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. 27 баллов у Пола Джорджа.

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