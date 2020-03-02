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«Клипперс» победили «Филадельфию», «Даллас» разгромил «Миннесоту»

02:19
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«Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победили «Филадельфию» — 136:130. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шейк Милтон, набравший 39 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» дома разгромно уступила «Далласу» — 91:111. У гостей дабл-дабл из 38 очков и 13 подборов оформил Кристапс Порзингис.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Филадельфия» — 136:130 (34:39, 36:33, 38:24, 28:34)

Л: Леонард (30)

Ф: Милтон (39)

1 марта.

«Миннесота» — «Даллас» — 91:111 (24:28, 20:35, 21:18, 26:30)

М: Расселл (16)

Д: Порзингис (38+13 подборов), Карри (27), Хаурдуэй (19)

1 марта.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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