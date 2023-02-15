«Клипперс» обыграли «Голден Стэйт»
«Клипперс» дома обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:124.
В составе «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Кавай Леонард — 33 очка. У «Уорриорз» 28 очков на счету Джордана Пула.
В другом матче «Вашингтон» на выезде не оставил шансов «Портленду» — 126:101.
В составе «Уизардс» 33 очка на счету Кайла Кузмы, 28 очков набрал Кристапс Порзингис. У «Трэйл Блэйзерс» 39 очков записал на свой счет Дэмиен Лиллард.
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«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 134:124 (31:23, 30:42, 44:28, 29:31)
15 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
«Портленд» — «Вашингтон» — 101:126 (27:31, 25:28, 22:38, 27:29)
15 февраля. Портленд. Moda Center.
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