Ирвинг: «Не думаю, что 50 очков за матч — это нереально»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НБА против «Юты».

«Не думаю, что 50 очков в каждом матче — это нереально. Тренер Жак Вон доверяет мне завершение атак в концовках. Нам удалось наладить диалог, и мы продолжаем развивать его от матча к матчу. Это дает мне большую уверенность в четвертой четверти», — приводит слова Ирвинга The New York Post.

21 января в матче против «Юты» 30-летний Ирвинг набрал 48 очков и сделал 11 подборов