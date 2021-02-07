Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обновил собственный рекорд результативности в НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (134:132) 32-летний американец реализовал 11 трехочковых бросков. Игрок провел 16-ю игру в карьере с 10 или более точными бросками из-за дуги, что является рекордом лиги. Ближайшим преследователем Карри по этому показателю является его одноклубник Клэй Томпсон (5 игр в карьере).

Stephen Curry now has 16 career games with 10+ 3-pointers. That is 3 times more than any other player in league history.



Klay Thompson has the next most with 5 such games. pic.twitter.com/upiREGG0dn — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 7, 2021

В сезоне-2020/21 Карри набирает в среднем 28,2 очка, 5,5 подбора и 6,1 ассиста за матч.