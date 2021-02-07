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Карри обновил собственный рекорд результативности в НБА

09:31
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обновил собственный рекорд результативности в НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (134:132) 32-летний американец реализовал 11 трехочковых бросков. Игрок провел 16-ю игру в карьере с 10 или более точными бросками из-за дуги, что является рекордом лиги. Ближайшим преследователем Карри по этому показателю является его одноклубник Клэй Томпсон (5 игр в карьере).

В сезоне-2020/21 Карри набирает в среднем 28,2 очка, 5,5 подбора и 6,1 ассиста за матч.

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