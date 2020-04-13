Карнишовас утвержден исполнительным вице-президентом «Чикаго»

Бывший форвард сборной Литвы Артурас Карнишовас назначен исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям «Чикаго», сообщает официальный сайт НБА. Литовец будет ответственным за все решения департамента по баскетбольным операциям.

В 2013 году бывший игрок сборной СССР назначен ассистентом генерального менеджера «Буллз» в 2013 году, в 2016 году повышен до должности ассистента генерального менеджера и вице-президента по баскетбольным операциям, а в 2018-м стал генменеджером клуба.