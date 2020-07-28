Кармело Энтони хочет завершить карьеру в «Нью-Йорк Никс»

Форвард «Портленда» Кармело Энтони хочет закончить карьеру в «Нью-Йорк Никс», сообщает журналист The New York Post Марк Берман.

В сезоне-2019/20 на счету Энтони 15,3 очка и 6,3 подбора в среднем за матч. Контракт 36-летнего американца с «Портлендом» действует до конца нынешнего сезона.

Энтони выступал за «Нью-Йорк» с 2010 по 2017 год, за время в команде он семь раз становился участником Матча всех звезд НБА, в сезоне-2012/13 становился самым результативным игроком лиги по итогам регулярного сезона, набирая в среднем 28,7 очка за матч.