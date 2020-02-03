Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс прокомментировал свое непопадание в список участников Матча всех звезд НБА-2020, который состоится 16 февраля в Чикаго.

— Я беспокоюсь о нашей команде и о победах, — цитирует ClutchPoints Таунса. — Мне больше не интересно, что меня не уважают в лиге. Меня не уважают с того момента, как я пришел в НБА. Не попал в список на Матч всех звезд — ничего нового. При том неуважении, с которым сталкиваюсь я, такого вполне стоит ожидать. Я бы больше удивился, если бы попал в список.

В сезоне-2019/20 Таунс набирает 27 очков, 10,8 подбора и 4,2 ассиста в среднем за игру.