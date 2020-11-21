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Кантер в результате обмена сменит «Бостон» на «Портленд»

02:09
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Центровой Энес Кантер перейдет из «Бостона» в «Портленд». Как сообщил в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обмен состоится в результате трехсторонней сделки с участием «Мемфиса», который получит форварда Марио Хезоню и разыгрывающего Дезмонда Бейна. «Селтикс» достанется будущий драфт-пик «Гризлис».

28-летний Кантер в прошлом сезоне сыграл в 58 матчах НБА, набирая в среднем по 8,1 очка.

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