Ирвинг сомневается в необходимости проводить предсезонные матчи в Китае

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг выражает беспокойство по поводу предсезонных матчей НБА в Китае, сообщает ESPN.

Указано, что политический скандал, который возник после твита генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори в поддержку протестующих в Гонконге, вызвал беспокойство у игрока. Он не уверен, что в такой обстановке стоит играть. Также указано, что он готов не играть, если это поможет решить проблему.

Ранее сообщалось, что НБА может потерять около четырех миллиардов долларов из-за скандала. Сотрудничество с «Хьюстоном» и лигой прекратили компании Li Ning и Vivo, а CCTV и Tencent прекратили показ предсезонных матчей. Контракт с Tencent рассчитан на полтора миллиарда.