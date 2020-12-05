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Ирвинг не будет общаться со СМИ весь сезон-2020/21

13:46
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отказался от общения с прессой в сезоне-2020/21, сообщает ESPN.

Баскетболист сделал заявление через своего представителя, в котором сообщается, что он хочет сосредоточиться на игре и «позволить своей работе на площадке и вне ее говорить за себя».

Ирвинг перешел в «Бруклин» летом 2019 года и пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травм. Он провел за команду 20 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 6,4 ассиста и 5,2 подбора за игру.

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