Танасис Адетокунбо пропустит 2 недели из-за травмы
Форвард «Милуоки» Танасис Адетокунбо не сможет помочь команде в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба, 28-летний грек из-за перелома правой коленной чашечки, который он получил в заключительном матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (112:118), пропустит как минимум две недели.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Бакс» сыграют против «Майами».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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