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Танасис Адетокунбо пропустит 2 недели из-за травмы

01:09
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Форвард «Милуоки» Танасис Адетокунбо не сможет помочь команде в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба, 28-летний грек из-за перелома правой коленной чашечки, который он получил в заключительном матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго» (112:118), пропустит как минимум две недели.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Бакс» сыграют против «Майами».

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