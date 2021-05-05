«Индиана» может уволить Бьоркгрена
07:58
Главный тренер «Индианы» Нэйт Бьоркгрен может покинуть свой пост. По информации ESPN, у специалиста проблемы с игроками и персоналом в этом сезоне.
На данный момент «Индиана» занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 30-34.
Стоит отметить, что 45-летний американец проводит свой первый сезон в качестве главного тренера. Ранее он в течение пяти лет работал ассистентом в «Финиксе» и «Торонто».
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