«Индиана» может уволить Бьоркгрена

Главный тренер «Индианы» Нэйт Бьоркгрен может покинуть свой пост. По информации ESPN, у специалиста проблемы с игроками и персоналом в этом сезоне.

На данный момент «Индиана» занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 30-34.

Стоит отметить, что 45-летний американец проводит свой первый сезон в качестве главного тренера. Ранее он в течение пяти лет работал ассистентом в «Финиксе» и «Торонто».