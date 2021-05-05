«Милуоки» в пятый раз кряду вышел в плей-офф НБА

«Милуоки» обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (124:118). «Бакс» гарантировали себе участие в плей-офф. Команда сейчас занимает 3-е место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что «Милуоки» вышел в плей-офф в пятом сезоне подряд.