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«Милуоки» в пятый раз кряду вышел в плей-офф НБА

07:49
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«Милуоки» обыграли «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (124:118). «Бакс» гарантировали себе участие в плей-офф. Команда сейчас занимает 3-е место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что «Милуоки» вышел в плей-офф в пятом сезоне подряд.

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