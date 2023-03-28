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Сегодня, 04:35

«Даллас» на выезде переиграл «Индиану». Дончич набрал 25 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:104. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

В другой встрече «Детройт» дома проиграл «Милуоки» — 117:126. «Пистонз» потерпели шестое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Даллас» — 104:127 (27:29, 20:30, 27:40, 30:28)

И: Матурин (26), Нембард (17), Макконнелл (15).

Д: Дончич (25), Харди (20), Ирвинг (16), Хардуэй (13).

«Детройт» — «Милуоки» — 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32)

Д: Айви (32), Дюрен (18 + 10 подборов), Бэгли (16).

М: Миддлтон (34), Б. Лопес (24 + 14 подборов), Картер (22), Портис (21 + 14 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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