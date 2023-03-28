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Сегодня, 04:33

Ингрэм и Браун признаны игроками недели в НБА

Сергей Разин
корреспондент
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НБА на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

В Западной конференции самым ценным игроком недели стал форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм. «Пеликанс» одержали три победы в трех матчах, а средняя результативность игрока составила 31,3 очка, 10 подборов и 6,3 передачи.

В Восточной конференции награду получил атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. Его команда одержала три победы. Средние показатели игрока — 31,7 очка и 8,3 подбора.

БК Бостон Селтикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Брэндон Ингрэм
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