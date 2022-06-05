Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку

Игроки «Бостона» в преддверии второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против «Голден Стейт» выступили в поддержку арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo Sports.

Несколько игроков «Селтикс» пришли на тренировку в черных майках с надписью «We are BG» («Мы — Би Джи») и QR-кодом, который является ссылкой на петицию, призывающую к возвращению Бриттни Гринер в США.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что возвращение Грайнер из России в США является для лиги приоритетной задачей.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. 13 мая Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 18 июня.