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Сегодня, 10:18

Игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки «Бостона» в преддверии второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против «Голден Стейт» выступили в поддержку арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo Sports.

Несколько игроков «Селтикс» пришли на тренировку в черных майках с надписью «We are BG» («Мы — Би Джи») и QR-кодом, который является ссылкой на петицию, призывающую к возвращению Бриттни Гринер в США.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что возвращение Грайнер из России в США является для лиги приоритетной задачей.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. 13 мая Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 18 июня.

Бриттни Грайнер. Американскую баскетболистку хотят обменять на российского узника в США
Источник: https://rsport.ria.ru/20220605/grayner-1793234397.html
БК Бостон Селтикс
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