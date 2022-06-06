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Сегодня, 01:05

Куин Снайдер уходит с поста главного тренера «Юты»

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Куин Снайдер уходит с поста главного тренера «Юты», сообщает инсайдер Эдриен Воджнаровски в своей Twitter.

По данным источника, 55-летний специалист решил уйти по собственному желанию, несмотря на хорошие отношения с руководством клуба.

Снайдер возглавлял команду с 2014 года, регулярно выходя в плей-офф НБА.

В текущем розыгрыше плей-офф «Юта» проиграла в первом раунде «Далласу» (2:4).

В 2021 году специалист был выбран тренером матча всех звезд НБА.

В сезоне-2012/13 Снайдер работал в ЦСКА ассистентом главного тренера Этторе Мессины.

БК Юта Джаз
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