Генменеджер «Лейкерс» считает Хэма идеальным тренером для его команды

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал приглашение на пост главного тренера команды Дарвина Хэма. Клуб в пятницу объявил о подписании контракта со специалистом.

«Наши игроки и болельщики быстро увидят и почувствуют серьезный и трудолюбивый подход Дарвина. Как мы считаем, он привнесет жесткость и спортивную злость во все, что мы делаем. Если добавить к этому тонкое понимание Дарвином внутриигровой стратегии и глубокие знания в баскетболе, мы получим идеального тренера для следующей главы в истории «Лейкерс». Для нас большая честь и гордость назначить Дарвина Хэма нашим новым главным тренером», — приводит ESPN слова Пелинки.

Напомним, «Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона-2021/22 в НБА. В турнирной таблице команда заняла 11-е место в Западной конференции, одержав 33 победы.