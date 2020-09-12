Игрока «Хьюстона» дисквалифицировали до конца сезона. Он позвал в свой номер постороннего

Легкий форвард «Хьюстона» Дэньюэл Хауз дисквалифицирован до конца сезона-2019/20 в НБА, сообщает ESPN.

По информации издания, игрок уже покинул «пузырь» в Орландо. Сообщается, что решение принято после расследования, по итогам которого выяснилось, что в номере баскетболиста долгое время пробыл посторонний человек. По правилам НБА, игроки могут приглашать в гостиницу только близких родственников. Ранее в СМИ сообщалось, что Хауз провел ночь с девушкой, делавшей баскетболистам тесты на коронавирус.

ESPN утверждает, что Хауз отрицал свою вину.

В плей-офф-2019/20 Хауз набирал в среднем 11,4 очка и 5,8 подбора за матч. Его команда уступает «Лейкерс» со счетом 1-3 во втором раунде плей-офф.