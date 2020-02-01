Игрок «Нью-Орлеана» обматерил НБА после непопадания на Матч восходящих звезд

Центровой «Нью-Орлеана» Джексон Хэйз негативно и с использованием нецензурной брани отозвался об НБА после того, как узнал, что не попал на Матч восходящих звезд лиги, который состоится в Чикаго 14 февраля, во время звездного уикенда.

— Хочу кое-что сказать, раз уж многие мне пишут об этом. Да, я должен был попасть на Матч восходящих звезд, но не попал, что поделать. В таком случае, НБА — кусок ***, НБА может мне ***, мне все равно — заявил баскетболист у себя в Instagram.

Jaxson Hayes is not happy he got left off the rising stars roster



«NBA can really suck my d**k for all I care.»



(? @TheRenderNBA2) pic.twitter.com/R7hsdCyaEr — NBA Central (@TheNBACentral) February 1, 2020

Хэйз был выбран под 8-м номером драфта НБА-2019, сезон-2019/20 — первый в его профессиональной карьере. 19-летний американец провел за «Нью-Орлеан» 45 матчей со средним показателем в 8,5 очка и 4,5 подбора за игру.