Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Игрок «Нью-Орлеана» обматерил НБА после непопадания на Матч восходящих звезд

11:45
Теги:

Центровой «Нью-Орлеана» Джексон Хэйз негативно и с использованием нецензурной брани отозвался об НБА после того, как узнал, что не попал на Матч восходящих звезд лиги, который состоится в Чикаго 14 февраля, во время звездного уикенда.

— Хочу кое-что сказать, раз уж многие мне пишут об этом. Да, я должен был попасть на Матч восходящих звезд, но не попал, что поделать. В таком случае, НБА — кусок ***, НБА может мне ***, мне все равно — заявил баскетболист у себя в Instagram.

Хэйз был выбран под 8-м номером драфта НБА-2019, сезон-2019/20 — первый в его профессиональной карьере. 19-летний американец провел за «Нью-Орлеан» 45 матчей со средним показателем в 8,5 очка и 4,5 подбора за игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир