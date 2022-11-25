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Ирвинг заявил, что не празднует День благодарени. Ранее игрока наказывали за продвижение антисемитского фильма

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг рассказал, что не празднует День благодарения. Однако он поздравил болельщиков с праздником.

«Я не праздную День благодарения, но всем, кто отмечает его вместе с семьей, желаю всех благ, наслаждайтесь праздниками. Для меня это не праздник, но пожалуйста, насладитесь едой за меня», — приводит Ирвинг.

В ночь с четверга на пятницу в НБА не будет матчей в связи с празднованием Дня благодарения.

Ранее Ирвинг пропустил 5 матчей, так как был отстранен клубом из-за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

Кайри Ирвинг. Ирвинг возвращается в игру. Что он сделал, чтобы избежать «культуры отмены»

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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