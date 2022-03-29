Дабл-дабл Мюррея помог «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон»

«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Хьюстон» со счетом 123:120.

Самым результативным на паркете стал защитник «Сперс» Деджанте Маррей, набравший 33 очка и сделавший 11 передач.

После этого матча «Сан-Антонио» с 31 победой занимает 11-е место в Западной конференции, «Хьюстон» с 20 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 120:123 (31:39, 24:28, 29:29, 36:27)

«Майами» — «Сакраменто» — 123:100 (31:19, 26:22, 36:27, 30:32)

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 109:104 (24:28, 29:22, 28:25, 28:29)

«Торонто» — «Бостон» — 115:112 ОТ (30:38, 29:20, 21:22, 26:26, 9:6)

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 123:95 (20:16, 43:21, 32:30, 28:28)

29 марта