Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Шарлотт»

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Шарлотт» со счетом 113:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес, набравший 27 очков. У центрового «Наггетс» Николы Йокича 26 очков, 19 подборов и 11 передач.

После этого матча «Денвер» с 45 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Шарлотт» с 39 победами — на девятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный сезон

Шарлотт — Денвер — 109:113 (30:32, 27:24, 27:37, 25:20)

«Индиана» — «Атланта» — 123:132 (30:44, 33:30, 27:28, 33:30)

«Кливленд» — «Орландо» — 107:101 (27:22, 33:31, 21:27, 26:21)

29 марта