«Хьюстон» разгромил «Миннесоту», Харден набрал 49 очков
07:28
«Миннесота» (7-6) в домашнем матче регулярного сезона НБА потерпела разгромное поражение от «Хьюстона» (10-3) — 105:125. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 49 очков.
В параллельной встрече «Майами» (9-3) победил «Нью-Орлеан» (3-9) — 109:94.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «Хьюстон» — 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32)
М: Таунс (27+15 подборов)
Х: Харден (49)
17 ноября.
«Майами» — «Нью-Орлеан» — 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)
М: Нанн (22)
Н: Александр-Уолкер (27)
17 ноября.
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