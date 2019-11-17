«Хьюстон» разгромил «Миннесоту», Харден набрал 49 очков

«Миннесота» (7-6) в домашнем матче регулярного сезона НБА потерпела разгромное поражение от «Хьюстона» (10-3) — 105:125. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 49 очков.

В параллельной встрече «Майами» (9-3) победил «Нью-Орлеан» (3-9) — 109:94.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Хьюстон» — 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32)

М: Таунс (27+15 подборов)

Х: Харден (49)

17 ноября.

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)

М: Нанн (22)

Н: Александр-Уолкер (27)

17 ноября.

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