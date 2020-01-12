«Хьюстон» разгромил «Миннесоту», Харден и Уэстбрук набрали 62 очка на двоих
03:35
«Хьюстон» (26-12) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Миннесоту» (15-23) — 139:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Миннесота» — 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)
Х: Харден (32+ 12 подборов), Уэстбрук (30+ 10 передач),
М: Окоги (16)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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