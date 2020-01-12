«Хьюстон» разгромил «Миннесоту», Харден и Уэстбрук набрали 62 очка на двоих

«Хьюстон» (26-12) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Миннесоту» (15-23) — 139:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Миннесота» — 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)

Х: Харден (32+ 12 подборов), Уэстбрук (30+ 10 передач),

М: Окоги (16)