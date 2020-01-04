«Хьюстон» обыграл «Филадельфию», Харден и Симмонс оформили по трипл-даблу
07:01
«Хьюстон» (24-11) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Филадельфию» (23-14) — 118:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. У гостей трипл-даблом (29+13+11) отметился Бен Симмонс.
Баскетбол
НБА
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24)
Х: Харден (44+11 подборов+11 передач), Капела (30+14 подборов)
Ф: Симмонс (29+13 подборов+11 передач)
4 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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