«Хьюстон» обыграл «Филадельфию», Харден и Симмонс оформили по трипл-даблу

«Хьюстон» (24-11) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Филадельфию» (23-14) — 118:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. У гостей трипл-даблом (29+13+11) отметился Бен Симмонс.

Баскетбол

НБА

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24)

Х: Харден (44+11 подборов+11 передач), Капела (30+14 подборов)

Ф: Симмонс (29+13 подборов+11 передач)

4 января.