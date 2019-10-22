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Хилд подписал четырехлетний контракт с «Сакраменто» на 86 миллионов долларов

02:50
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Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд подписал новый контракт с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые игрок заработает 86 миллионов долларов. С учетом всех бонусов сумма контракта может возрасти до 106 миллионов.

В прошлом сезоне Хилд в среднем за матч набирал 20,7 очка, совершал 5 подборов и делал 2,5 передачи.

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