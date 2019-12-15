Харден вышел на 8-е место в истории НБА по реализованным трехочковым

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден стал главным героем матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (127:110). Он набрал 54 очка, а также реализовал 10 трехочковых бросков из 15. По последнему показателю он вышел на восьмое место в истории лиги, превзойдя результат Пола Пирса (2143).

Следующая цель для защитника «ракетчиков» — Джамал Кроуфорд (2220), продолжающий поиски команды. Лидером является Рэй Аллен (2973). В текущем сезоне Харден может выйти на пятую позицию, которую занимает Джейсон Терри (2282).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков