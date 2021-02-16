«Юта» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:123. Самым результативным игроков встречи стал защитник «Сиксерз» Бен Симмонс, набравший 42 очка и сделавший 12 передач. Всего в составе «Сиксерз» три игрока сделали дабл-дабл.

В другой встрече «Бруклин» взял верх над «Сакраменто». Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 40 очков, а Джеймс Харден оформил трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов, 14 передач.

Еще в одной игре «Майами» уступил «Клипперсу», несмотря на трипл-дабл форварда Джимми Батлера (30 очков, 10 передач и 10 подборов).

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14)

Г: Карри (36), Уиггинс (15), Урбе (14), Пашалл (14), Тоскано-Андерсон (13), Малдер (12), Грин (6 + 16 передач).

К: Секстон (23), Осман (17 + 10 подборов), Гарлэнд (16), Аллен (13 + 14 подборов), Дотсон (10).

«Клипперс» — «Майами» — 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27)

К: Моррис-ст. (32), Зубац (22), Уильямс (18 + 10 передач), Манн (15), Коффи (15), Кеннард (10).

М: Батлер (30 + 10 подборов + 10 передач), Адебайо (27 + 12 подборов), Херро (27), Робинсон (13).

«Сакраменто» — «Бруклин» — 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29)

С: Уайтсайд (26 + 16 подборов), Джозеф (22), Хилд (21), Бэгли (19), Фокс (19), Хэлибертон (10).

Б: Ирвинг (40), Харден (29 + 13 подборов + 14 передач), Грин (13), Шэмет (13), Харрис (10), Д. Джордан (10), Т. Джонсон (10).

«Юта» — «Филадельфия» — 134:123 (35:42, 37:24, 34:28, 28:29)

Ю: Кларксон (40), Митчелл (24), Инглс (20), Богданович (11), О'Нил (11), Гобер (11).

Ф: Симмонс (42 + 12 передач), Харрис (36 + 10 подборов), Ховард (14 + 12 подборов), Карри (11).