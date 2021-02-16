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В «Сан-Антонио» 4 положительных теста на коронавирус, НБА перенесла еще 3 игры команды

19:06

В команде НБА «Сан-Антонио» выявлено 4 случая заражения коронавирусом, лига отложила 3 следующие встречи клуба, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

НБА проводит отслеживания контактов «Шарлотт». Они играли с «Сан-Антонио» (110:122) в ночь с 14 на 15 февраля. Новые даты перенесенных матчей лига назовет позднее.

Ранее, 15 февраля, НБА объявила о переносе матча «Детройт» — «Сан-Антонио», который должен был состояться в ночь с 16 на 17 февраля.

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