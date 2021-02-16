В «Сан-Антонио» 4 положительных теста на коронавирус, НБА перенесла еще 3 игры команды
19:06
В команде НБА «Сан-Антонио» выявлено 4 случая заражения коронавирусом, лига отложила 3 следующие встречи клуба, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
НБА проводит отслеживания контактов «Шарлотт». Они играли с «Сан-Антонио» (110:122) в ночь с 14 на 15 февраля. Новые даты перенесенных матчей лига назовет позднее.
Ранее, 15 февраля, НБА объявила о переносе матча «Детройт» — «Сан-Антонио», который должен был состояться в ночь с 16 на 17 февраля.
Spurs have four positive tests for the coronavirus and league is postponing their next three games, sources tell ESPN. Charlotte is undergoing contact tracing and will have next two games postponed.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю