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Форвард «Лейкерс» Дэвис пропустит несколько недель из-за травмы

07:49
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в Twitter 15 февраля.

Дэвис покинул площадку в воскресном матче против «Денвера» (105:122) после столкновения с центровым соперника Николой Йокичем. Удар вновь обострил тендиноз.

В нынешнем сезоне НБА Дэвис провел 23 игры, набирая в среднем по 23,5 очка.

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