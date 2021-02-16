Форвард «Лейкерс» Дэвис пропустит несколько недель из-за травмы
07:49
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в Twitter 15 февраля.
Дэвис покинул площадку в воскресном матче против «Денвера» (105:122) после столкновения с центровым соперника Николой Йокичем. Удар вновь обострил тендиноз.
Anthony Davis will be re-evaluated in two to three weeks after suffering a calf strain, source tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021
В нынешнем сезоне НБА Дэвис провел 23 игры, набирая в среднем по 23,5 очка.
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