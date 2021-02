Форвард «Лейкерс» Дэвис пропустит несколько недель из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в Twitter 15 февраля.

Дэвис покинул площадку в воскресном матче против «Денвера» (105:122) после столкновения с центровым соперника Николой Йокичем. Удар вновь обострил тендиноз.

Anthony Davis will be re-evaluated in two to three weeks after suffering a calf strain, source tells ESPN.