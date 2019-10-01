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Харден продемонстрировал новое движение

05:40
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В стартовом предсезонном матче НБА «Хьюстон» разгромил «Шанхай» — 140:71. В составе победителей Джеймс Харден за 21 минуту оформил трипл-дабл — 10 очков, 12 подборов и 17 результативных передач. Также он продемонстрировал новое движение, о котором часто говорил прошедшим летом. Защитник упоминал о том, что это будет не похоже ни на что другое, что видели болельщики.

Во время броска правая нога Хардена была оторвана от паркета, а трехочковый бросок вышел неудачным.

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