Харден продемонстрировал новое движение

В стартовом предсезонном матче НБА «Хьюстон» разгромил «Шанхай» — 140:71. В составе победителей Джеймс Харден за 21 минуту оформил трипл-дабл — 10 очков, 12 подборов и 17 результативных передач. Также он продемонстрировал новое движение, о котором часто говорил прошедшим летом. Защитник упоминал о том, что это будет не похоже ни на что другое, что видели болельщики.

Во время броска правая нога Хардена была оторвана от паркета, а трехочковый бросок вышел неудачным.

James Harden debuted his new move in the first game of the preseason... pic.twitter.com/5gjnnP05ZK