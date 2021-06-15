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Харден может сыграть в пятом матче серии против «Милуоки»

17:27
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден может принять участие в пятом матче серии второго раунда плей-офф против «Милуоки» (2-2), сообщает ESPN.

«Нетс» изменили официальный статус Хардена накануне матча. Ранее сообщалось, что игрок пропустит встречу из-за растяжения правого подколенного сухожилия. Сейчас его участие «маловероятно».

Харден проверит состояние сухожилия на предматчевой разминке. Защитник попытается сыграть в важном для своей команды матче.

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