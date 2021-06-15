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Владелица «Портленда» попросила включить женщин в список кандидатов на пост главного тренера

15 июня 2021, 23:56
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Владелица «Портленда» Джоди Аллен, сестра покойного Пола Аллена, попросила генерального менеджера клуба Нила Олши включить женщин в список кандидатов на должность главного тренера, сообщает USA Today.

В результате на собеседование в «Блэйзерс» были приглашены ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон и Дон Стэйли, которая руководит командой Университета Южной Каролины.

В число кандидатов также входят Майк Д'Антони и Чонси Биллапс.

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