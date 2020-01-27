Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Брайанта

Полиция Лос-Анджелеса считает, что причиной авиакатастрофы, в который погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, мог стать густой туман, сообщает Los Angeles Times.

Уточняется, что в день трагедии погодная ситуация не отвечала минимальным стандартам для полетов.

Частный вертолет баскетболиста упал в Калабасасе 26 января. На борту находился пилот и восемь пассажиров, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джианна. Все они погибли.

Также стало известно, что воздушное судно летело очень низко, на борту было почти 800 фунтов топлива, в связи с чем после крушения начался пожар.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно