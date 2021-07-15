Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Грин может возглавить «Нью-Орлеан»

07:48
Теги:

«Нью-Орлеан» ведет переговоры с Уиллом Грином, который может стать новым главным тренером команды. По информации ESPN, стороны близки к соглашению.

Сейчас 39-летний специалист является ассистентом Монти Уильямса в «Финиксе». К команде он присоединился в 2019 году.

Ранее «Пеликанс» тренировал Стэн Ван Гандри, который в июне покинул свой пост.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Как экс-мужья Пугачевой отреагировали на смерть Стефановича
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Тело пропавшего участкового нашли в сожженной машине в Барнауле
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд