Букер установил рекорд плей-офф НБА
«Милуоки» обыграл «Финикс» (109:103) в четвертом матче финальной серии НБА. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 42 очка.
Как сообщает пресс-служба НБА, 24-летний американец установил рекорд лиги. Он стал самым результативным игроком в своем первом плей-офф. Он превысил отметку в 522 очка.
Ранее Рик Бэрри в составе «Голден Стэйт» набрал 521 очко в своем первом плей-офф в карьере. На третьем месте в списке Джулиус Ирвинг с 518 очками за «Филадельфию»
«Бакс» сравняли счет в серии — 2-2. Следующая игра состоится 18 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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