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Букер установил рекорд плей-офф НБА

07:14
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«Милуоки» обыграл «Финикс» (109:103) в четвертом матче финальной серии НБА. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 42 очка.

15&nbsp;июля. &laquo;Милуоки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Финикс&raquo;&nbsp;&mdash; 109:103.«Милуоки» сравнял счет в финальной серии НБА с «Финиксом»

Как сообщает пресс-служба НБА, 24-летний американец установил рекорд лиги. Он стал самым результативным игроком в своем первом плей-офф. Он превысил отметку в 522 очка.

Ранее Рик Бэрри в составе «Голден Стэйт» набрал 521 очко в своем первом плей-офф в карьере. На третьем месте в списке Джулиус Ирвинг с 518 очками за «Филадельфию»

«Бакс» сравняли счет в серии — 2-2. Следующая игра состоится 18 июля.

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Евгений Козинов все материалы автора

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