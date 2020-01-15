«Голден Стэйт» уступил «Далласу» и продлил серию поражений до девяти матчей

«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Далласу» со счетом 97:124.

«Уорриоз» продлили серию поражений до девяти матчей — с 9 победами они занимают последнее место Западной конференции. «Даллас» с 25 победами на 6-й строчке на Западе.

В другом матче «Клипперс» одержал победу над «Кливлендом» со счетом 128:103.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)

15 января.

«ЛА Клипперс» — «Кливленд» — 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32)

15 января.